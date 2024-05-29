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imomodoll MIKO カスタムヘッド+アイ+1/4ボディ　セミホワイト
商品番号 D39010519503
商品名

imomodoll MIKO カスタムヘッド+アイ+1/4ボディ　セミホワイト
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 13,622 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます！【内容】imomodollMIKOカスタムヘッド1点20mmアイ1組imomodoll1/4ボディL胸※新品のヘッドをメイクしています。【メイク】主にアクリル絵の具・パステルでメイクを施しましたＵＶつや消しスプレーを吹います。強く擦るとメイクがはがれる恐れがありますのでご注意ください。カスタムの為削りの際の小傷・凹凸・ムラ・左右非対称・つや消しの際のごく微細なチリ混入・塗装の際の僅かな飛び散り等ある場合がございます。【ボディ】新品で購入いたしました。写真を撮るのため開封いたしました。元箱をプチプチに包んで発送させていただきます。即購入可能MDDカスタムヘッドimomodoll
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