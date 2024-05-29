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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます！【内容】imomodollMIKOカスタムヘッド1点20mmアイ1組imomodoll1/4ボディL胸※新品のヘッドをメイクしています。【メイク】主にアクリル絵の具・パステルでメイクを施しましたＵＶつや消しスプレーを吹います。強く擦るとメイクがはがれる恐れがありますのでご注意ください。カスタムの為削りの際の小傷・凹凸・ムラ・左右非対称・つや消しの際のごく微細なチリ混入・塗装の際の僅かな飛び散り等ある場合がございます。【ボディ】新品で購入いたしました。写真を撮るのため開封いたしました。元箱をプチプチに包んで発送させていただきます。即購入可能MDDカスタムヘッドimomodoll
http://narcologia.ru/goods/organization866762.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney386849.html
http://narcologia.ru/goods/competitive487981.html
imomodoll MIKO カスタムヘッド+アイ+1/4ボディ セミホワイト
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