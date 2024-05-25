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PRADA　バッグ　ショルダーバッグ
商品番号 C15023731131
商品名

PRADA　バッグ　ショルダーバッグ
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 99,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

子どもが汚してしまうのを恐れて使用していないので、出品することにしました。取り外し可能なショルダーストラップ付きなので、ショルダーバッグとしても使えます。幅:35.0cm高さ:29.0cmマチ:15.5cmショルダーストラップ長さ：95cm
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