PRADA　バッグ　ショルダーバッグ

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商品詳細
子どもが汚してしまうのを恐れて使用していないので、出品することにしました。取り外し可能なショルダーストラップ付きなので、ショルダーバッグとしても使えます。幅:35.0cm高さ:29.0cmマチ:15.5cmショルダーストラップ長さ：95cm
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