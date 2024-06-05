大きな酒袋バッグ㉟一点モノ.ハンドバッグ

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☆コメント無しno即購入OK☆匿名発送かつ全国送料無料■商品詳細：手芸大好き婆さんの手作り、ハンドメイド作品〜茶系の色褪せ感が楽しめる酒袋をベースに古い丸帯をバランス良くつなぎ合わせました〜内ポケ×1,外ポケX1で機能性⭕️マグネットホックで実用性◎〜頑張った自分にご褒美！貰って嬉しい贈答用(ギフト)にも・・♡内袋は帯芯を染めて使ってます♪その他#「手芸大好き婆さん」作品はコチラ■サイズ（単位cm）高さ30上横幅42マチ12持手3X47個人計測ゆえ多少誤差はご容赦下さい→A4ノートファイル類収まります■発送方法：安心の匿名配送！ご購入より1〜2日発送⇨万一遅れる場合は事前に取引メッセージよりご連絡！その他#「手芸大好き婆さん」作品はコチラ■梱包方法：まず防水袋！更に梱包の安心2重包装！折り畳みじわ等予めご理解下さい！#プレゼント#オリジナル#ハンドメイドバッグ#ヴィンテージ#アンティーク◤◢◤◢注意事項◤◢◤◢必読下さい！⚠️写真撮影上色合い多少異なる恐れ有！単品割引❌️複数⭕️※要事前コメント！⚠️吟味してますが主に古布ゆえ生地に「特有の匂い」「小さなキズ汚れ」等ある可能性にご承知下さい※リメイク後は新品未使用！⚠️素人のハンドメイド品ゆえ形や編み目のゆがみ等既製品とは違い完壁ではございません！気持ち良い取引を望みます。ご不明点は購入前にご質問下さい。その他#「手芸大好き婆さん」作品はコチラ90477101