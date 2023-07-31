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※直接引渡し希望！イトーキ　ミドルベッド　シングル　木目調
商品番号 Y35628949207
商品名

※直接引渡し希望！イトーキ　ミドルベッド　シングル　木目調
ブランド名 イトーキ
特別価格 税込 3,699 円
在庫状況 あり

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商品詳細

20230731※直接引渡し希望品！中古品にご理解ある方の購入、宜しくお願いします。イトーキ　ミドルタイプ　ベッド　シングル木製　木目調タイプ中古の為、傷があります。破損箇所はなく比較的状態の良い物です。重量のあるとても頑丈な木と作りです。部品全て揃っています。サイズは画像10参照下さい。※パイプハンガーは、イメージの為一緒に撮影しました。ちなみにパイプハンガーサイズは幅96×奥行き41.5×高さ105cmです。※東京都八王子市付近での引渡し希望です。近隣市配達希望の方は別料金応相談。※組み立ても他応相談。♯イトーキ♯ミドルベッド♯ベット♯シングル♯木製♯ハイベット♯家具素材···木製高さ···ミドルタイプ（130cm～170cm未満）
http://narcologia.ru/goods/approximate431720.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate296048.html
http://narcologia.ru/goods/marshal739180.html
直接引渡し希望！イトーキ ミドルベッド シングル 木目調 - ロフト ...
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