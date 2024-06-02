【PFS】パシフィックファニチャークラリンチェア グレー【1脚】

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⚠️注意⚠️写真は2脚映っていますが1脚づつの出品です！パシフィックファニチャーサービスで購入のCLARINALLSTEELFOLDINGCHAIRグレー。使用による多少の小傷はございますが、大きなダメージはなくまだまだ使用していただけると思います。PACIFICFURNITURESERVICE┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈こちらは梱包・発送たのメル便を利用して発送いたします。アプリ内でやり取りが出来ないのでWeb版でのやり取りになります。また1脚づつ伝票が必要になる為、2脚まとめての出品が出来ませんのでもし2脚購入したい場合はそれぞれのページで購入手続きにお進み下さい。※プロフィール一読お願いいたします【コンビニ/ATM支払いの方へ】・ご購入手続き直後、取引メッセージにてお支払い予定日時をお知らせください。お申し出のお支払い日時までにお支払いがなければキャンセルの手続きをさせていただきます。・また、ご連絡のないまま24時間以内にお支払いいただけない場合、即お取引きキャンセルさせていただきます。