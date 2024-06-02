Disney100周年！ディズニーストア等　お皿、ボウル34点　1点260円

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定価以下！送料、手数料引いて1点260円程度商品名：ディズニーストア、ダイソー、ユニクロ等 お皿、ボウル34点サイズ：様々商品状態：新品・未使用※製造時の細かな傷等がある場合もございます。御了承ください。【注意事項】・新品未使用になります。自宅保管しておりますが汚れ等は、ありません。気になる方は、購入を控えてください。・購入前に写真等にて商品の状態を確認していただくようお願い致します。購入後の返品・キャンセル等は、いかなる理由でもお受けできません。購入前のコメントによるお問い合わせ可能です。お値下げ、バラ売り交渉不可。・コメント対応中に購入がある場合、購入者が優先されますので御了承ください。専用・取り置きも不可と致します。・本体価格+送料+手数料を含んだ価格になっております。お値下げにつきましては、お受けできかねます。ご了承ください。・商品の発送は、平日が仕事のため土日になります。・家に喫煙者・ペット等は、無しになります。よろしくお願い致します。柄・デザイン...プリント（ロゴなど）#Disney#ミッキーマウスお皿/お椀/デザート食器...セット(3つ以上),皿/プレート,スープカップ,サラダボウルお皿/お椀/デザート食器...皿/プレート,ランチプレート/仕切り皿,豆皿