利斎造　抹茶茶碗　　抹茶碗　　お茶　　茶道

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京都の抹茶茶碗になります。茶碗は未使用なので美品ですが、包装していた物に汚れ黄ばみがあります。箱入りで発送します。★自宅保管の経年品で素人判断ですので、見落とし含めて御理解頂ける方、よろしくお願い致します。神経質な方はご遠慮下さい。破損しないよう十分注意した梱包で発送致します。