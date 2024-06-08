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利斎造　抹茶茶碗　　抹茶碗　　お茶　　茶道
商品番号 N11026815241
商品名

利斎造　抹茶茶碗　　抹茶碗　　お茶　　茶道
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 1,992 円
在庫状況 あり

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商品詳細

京都の抹茶茶碗になります。茶碗は未使用なので美品ですが、包装していた物に汚れ黄ばみがあります。箱入りで発送します。★自宅保管の経年品で素人判断ですので、見落とし含めて御理解頂ける方、よろしくお願い致します。神経質な方はご遠慮下さい。破損しないよう十分注意した梱包で発送致します。
http://narcologia.ru/goods/plaque409107.html
http://narcologia.ru/goods/choice171785.html
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