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FLANNEL SOFA STRAND(WN) 2.5人掛け
商品番号 P58330510804
商品名

FLANNEL SOFA STRAND(WN) 2.5人掛け
ブランド名 フランネルソファ
特別価格 税込 10,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フランネルソファストランドウォールナット2.5人掛けです。サイズ（mm）　幅1420×奥840×高720　座面高360参考サイト：https://www.flannelsofa.com/shop/strand_wn.php2012年購入。使用感はありますが、フレームの状態は年数の割には良いと思います。(画像でご確認ください)タバコは吸いません、ペットも飼っていません。テイスト...シンプル・ベーシックカラー...ブラウンサイズ...2～2.5人掛け（100～170cm）
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