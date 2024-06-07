IKEA ハルヴダンダイニングソファ　北欧

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カラー···ベージュサイズ···2～2.5人掛け（100～170cm）ソファベッドではなくソファです中古となります両側肘掛け付きのもので汚れや状態は画像を見てください他に見落としている汚れや小傷がある可能性ございますがご了承くださいませ外側横144cm奥行66cm高さ74cmシート幅110シート奥行き48注意事項ご購入後の注文キャンセルや返品手続きはすり替え防止などを防ぐ為いかなる場合もお受けできかねます。いかなるクレームもお受けできかねます。わからないことがありましたら購入前にお尋ねくださいませ。ご了承のうえご購入くださいます様宜しくお願いいたします。都合により売却しますので大事にご使用されると幸いです。#まとめ買い