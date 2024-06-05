ペンダントライト ライト 天井照明 照明器具 吊り下げライト インテリア 新築

数ある商品の中から拝見いただきありがとうございます(﹡ˆ﹀ˆ﹡)新品、未使用、箱入り「サイズ」：写真を確認ください「カラー」：写真を確認ください「光源」：白熱灯、省エネ灯「重さ」：約2KG「包装」：1箱/1件、ポリプロピレンを使って、商品を安全に包装いたします。強い衝撃力にも耐えれます。圧力に耐え、振動に耐え、耐水もかなり強いです。商品の安全を確保いたします【様々なシーンに適用】北欧、現代、復古、工業などさまざまな装飾スタイルとデザインに適しています。場所を変える同時に雰囲気の変化を楽しめます。リビング、ダイニング、玄関、廊下、寝室、トイレなどの日常照明だけでなく、飲食店、バー、カフェ、店舗のインテリア照明や雰囲気作りにもぴったりです。様々なシーンで存在感を放ってくれます。注意事項☆.。.※製造期間の傷を擦れがある可能性はございます。予めご了承してください。※取り付けには、専門業者に依頼してください。※お気になる方はご購入をお控えください。※【発送時間】普通は4-7日で発送します、特殊な状況下では3日を延長します（特殊の場合は連絡します）、ご理解いただければ幸いです※沖縄県など離島地区は1500円とさせていただきます。★★フォローすると100円引きになります。★★#天井照明#ペンダントライト#インテリア照明#吊り下げライト#照明器具#おしゃれ#リビングルーム#ルームライト



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北欧のキッチンやペンダントライトで学ぶ暮らし



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