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スツール
商品番号 R90491769198
商品名

スツール
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 5,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

木のスツールです。高さ55cm、座面は40✖️26センチの長方形です。座面は回転します。値下げしました。
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