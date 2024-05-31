ゴッドイーター2　アリサ

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商品詳細
箱無し数日の間ガラスケースに飾っておりましたが、その後は押入れ内で眠っていました。写真では確認できない細かいキズや汚れがある場合がございます。あくまでも中古品であることをご理解ください。
http://narcologia.ru/goods/reflector716764.html
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