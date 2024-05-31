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ゴッドイーター2　アリサ
商品番号 T96857654057
商品名

ゴッドイーター2　アリサ
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

箱無し数日の間ガラスケースに飾っておりましたが、その後は押入れ内で眠っていました。写真では確認できない細かいキズや汚れがある場合がございます。あくまでも中古品であることをご理解ください。
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