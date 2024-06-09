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豪華！【ノリタケ】 エセックスコート カップ\u0026ソーサ3脚セット
商品番号 K12436337446
商品名

豪華！【ノリタケ】 エセックスコート カップ\u0026ソーサ3脚セット
ブランド名 ノリタケ
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

《商品説明》1904年(明治37年)、現在のノリタケカンパニーの設立以来、世界に誇る高品質な食器を作り続けています。伝統と新しさの融合。暮らしの中に、ノリタケの食器。マーブルな晩餐が始まる。その深いブルーグリーンは、海の青さにも似てマーブル模様がディナーを薫り高く彩ります。定価約¥15000《状態》購入後使用回数はあまり多くないので小傷はありますが大きな傷や汚れはございません。写真が現品となりますのでご確認下さいませ。#コーヒーカップ#カップソーサー#ブランド食器#ノリタケ#ミントン※※※※※プロフィール必読※※※※※※近隣地域ですと自社配達可能ですので送料お安くなる可能性ございます。ご相談下さい。❇値段や送料のご質問は気軽にコメント下さいませ❇メンテナンス、消毒等さして頂いた上で発送致します
http://narcologia.ru/goods/unusable472574.html
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