柏木工株式会社　椅子　アンティーク　チェア　ヴィンテージ　柏木工

テイスト···その他主な素材···木送料は着払いとなります。取りに来てもらうのも可能です。高さ約95センチ幅約44センチ奥行き約47センチ質問など承ります。倉庫保存のため、汚れ傷があります。写真でご判断ください。



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