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柏木工株式会社　椅子　アンティーク　チェア　ヴィンテージ　柏木工
商品番号 P94350087581
商品名

柏木工株式会社　椅子　アンティーク　チェア　ヴィンテージ　柏木工
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 13,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テイスト···その他主な素材···木送料は着払いとなります。取りに来てもらうのも可能です。高さ約95センチ幅約44センチ奥行き約47センチ質問など承ります。倉庫保存のため、汚れ傷があります。写真でご判断ください。
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate671548.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming12992.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming798092.html

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