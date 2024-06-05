柏木工株式会社　椅子　アンティーク　チェア　ヴィンテージ　柏木工

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商品詳細
テイスト···その他主な素材···木送料は着払いとなります。取りに来てもらうのも可能です。高さ約95センチ幅約44センチ奥行き約47センチ質問など承ります。倉庫保存のため、汚れ傷があります。写真でご判断ください。
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate671548.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming12992.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming798092.html
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