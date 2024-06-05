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2人用布張りソファ（キャッツ3 GR）
商品番号 P20281031925
商品名

2人用布張りソファ（キャッツ3 GR）
ブランド名 ニトリ
特別価格 税込 10,455 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2年前に購入しました。新しいソファーを購入した為出品致しました。サイズ幅143×奥行83×高さ84cm【詳細サイズ(約)】■座面高：41cm■背もたれの高さ：45.5cm■座面：幅96×奥行50.0cm■肘:幅23×高さ52.5cm■脚の高さ：12cm（詳細サイズは画像もご確認をお願いします。）重さ‥約28kgカラー···グリーン主な張り地···布・ファブリックペットなし、喫煙者なしです。汚れ、破れ等はなく状態は良い方だと思います！
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