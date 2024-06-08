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1枚板のペアおしるこ茶碗
商品番号 T83886413482
商品名

1枚板のペアおしるこ茶碗
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

京都で購入したお茶碗です。購入直後、1度だけ使いました。1枚板から出来ていて、蓋と本体の木目が合ってます(5枚目写真)アクセサリー入れにも使えます。直径約8cm
http://narcologia.ru/goods/Stanford885773.html
http://narcologia.ru/goods/response228142.html
http://narcologia.ru/goods/injure89867.html
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