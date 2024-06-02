新品 ３人掛けカウチソファ【Wismon -ウィスモン-】 PVCブラック ...

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3人掛けカウチソファ ファブリック ポケットコイル 鉄脚(ダークグレー ... 3人掛けカウチソファ ファブリック ポケットコイル 鉄脚(ダークグレー ...

【商品について】カウチにもオットマンにも、気軽にスタイルチェンジできる３人掛けソファ。ポケットコイルとS字バネのWクッション採用で、しっかりとした弾力感のある座り心地。組み立ても簡単！■サイズ：【商品サイズ】（約)幅183cmｘ奥行80cm～133cmx高さ82cm【商品重量】（約)46KG【梱包サイズ】（2-1）（約)幅117ｘ奥行77ｘ高さ46.5cm（2-2）（約)幅66ｘ奥行77ｘ高さ46.5cm【梱包重量】（2-1）（約）31kg（2-2）（約）20kg■素材：【構造部材】本体：木製フレーム 脚部：天然木(高さ8cm)【張り材】ファブリック：ポリエステル100％ 合成皮革：塩化ビニル樹脂【クッション材】Sバネ、ポケットコイル、ウレタン■その他：お客様組立商品です。【送料について】送料無料（本州・四国・九州）北海道、沖縄・離島は別途中継料が追加になります。事前にお見積りさせて頂きますのでコメントをお願いします。【注意】※ご購入前に必ず在庫確認をお願いします。※商品の色はご使用のモニターによって実際の明るさや色と多少異なって見える場合がございます。あらかじめご了承ください。※長期の休み（年末年始・ゴールデンウィーク・お盆等）がある場合は、発送が遅れる場合がございますご了承のほどよろしくお願いします。その他、質問等ありましたらコメントください。どうぞ宜しくお願い致します。