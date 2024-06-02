現代アート 約70×50㎝ フレーム付き モダン アートパネル 絵画 抽象画 ...

ご覧いただきありがとうございます。サイズ 約70×50㎝キャンバス縁 木目プリント保護スプレー済みいろいろな角度、場所で無加工撮影しておりますのでお写真ご拝見ください。＊新品ですが額縁に小さな傷等ある場合がございます。気になる方はご購入をお控えください。⚫︎なるべく本物の色に近づけて撮影しておりますが、携帯によって少し異なって見える場合がございます。⚫︎作製時裏面に絵の具がついている場合がございます。⚫︎絵の具やテクスチャーは乾燥時にヒビ割れが出来る場合がございます。ハンドメイドならではの色むら等気にされる方はご購入をお控え下さい。ご検討いただけますと幸いです(*ᴗ͈ˬᴗ͈)”モダンモダンアートインテリアインテリア絵画インテリアパネルリビングインテリア絵画抽象画抽象絵画現代アート大きい絵画フレーム額縁付きアートパネル



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