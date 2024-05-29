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カリモク 2人掛ソファ 幅138㎝ WD4302 ミモザ ピュアビーチ
商品番号 P85924660857
商品名

カリモク 2人掛ソファ 幅138㎝ WD4302 ミモザ ピュアビーチ
ブランド名 カリモク家具
特別価格 税込 23,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カリモク家具の2人掛ソファ3年程度普通に使用しました。大きいサイズのソファに買い替えたので出品します。全体的に状態は良く長く使って頂けると思いますが、よく見ると使用感があります。特に以下についてはご了承ください。・座面の生地に若干毛羽立ちがみられます・肘置きに色むら(写真7枚目)と、汚れがあります(写真8,9枚目)・内部のクッションにシミがあります(写真10枚目)※カバーをつけるので完全に隠れますカバーは外して洗濯機で洗濯できますので、衛生的に長く使えると思います。出品にあたり洗濯しました。中古品ですので、完璧をお求めの場合はご遠慮ください。以下カリモクHP引用定価159,500円（税込）シンプルながら、角にさりげない曲線を使い、人にやさしい使い心地に仕上げました。シートはカバーリングタイプの置きクッションで、メンテナンスしながら長くお使いいただけます。商品情報　　　　サイズ幅138ｘ奥行80ｘ高さ78ｘ座高42cm素材名主材:ビーチ材表張材:平織布地ノルデ・ミモザ（ポリエステル100%）クッション材ウレタンフォーム・ポリエステルメッシュ・わた塗装色ピュアビーチ（ポリウレタン樹脂塗装）生産国日本
http://narcologia.ru/goods/procurement402833.html
http://narcologia.ru/goods/flight417928.html
http://narcologia.ru/goods/competitive881181.html
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