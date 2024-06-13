3人掛け ソファ です。3人掛け カウチ ベッド ソファ \n\nご覧いた

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商品番号 C97264623843
商品名

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ブランド名 Cspare
特別価格 税込 25,826 円
在庫状況 あり

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商品詳細

3人掛けソファです。3人掛けカウチベッドソファご覧いただきありがとうございます。※たのメル便にてご発送いたします。愛知県大府市に直接取りに来ていただくことも可能です。【商品】2~3人掛け　布張りソファブルー座り心地を非常に気に入り、一目惚れで購入いたしました。引越しのため出品いたします。【座り心地】深めで包まれるような座り心地です。座面奥に向かって緩やかに傾斜があります。【状態】カバーをかけて使用していました。肘置き部分やヘッドレスト部分に少々薄汚れがございます。破れはございません。その他の部分はきれいです。オットマン付きです。【スペック】主な張り地布張りよろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/ambassador823106.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford322673.html
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