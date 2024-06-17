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- 【未使用】九谷焼 九谷泉山 庄三風 輪茶碗 末川泉山 赤絵金彩 茶器 煎茶道具
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商品詳細
九谷焼九谷泉山作庄三風輪茶碗です。未使用・長期保管品。長期保管品なので「未使用に近い」での出品です。作者：末川泉山参考価格：41,000円輪形茶碗(りんなりちゃわん)庄三風の赤絵金彩が豪華な逸品。法事など方丈様のお茶としてお出ししても良いかと思います。付属は、共箱・共布・しおり2種サイズ(蓋含む)：径9.5cm高さ8.5cm(摘まみ含め)#九谷焼#九谷泉山#泉山#末川泉山#輪茶碗#茶碗#庄三風#赤絵#金彩#茶器#煎茶道具#食器#インテリア
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