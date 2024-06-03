ルクルーゼ　角皿　大ボウル　黄緑色

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商品詳細
頑丈なルクルーゼです。電子レンジ、オーブン、食器棚OKです。パーティー料理にも、料理の盛り付け以外にも様々な使い方ができると思います。角皿は何度か使用しています。自宅保管品ですので、神経質な方はご遠慮ください。
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