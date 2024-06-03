【ベージュ】ソファ ソファー 2人掛け2Pソファファブリックレトロ モダン天然木



ソファ ソファー 2人掛け ファブリック レトロ モダン 天然木 北欧 ... ソファ ソファー 2人掛け ファブリック レトロ モダン 天然木 北欧 ...



ソファ ソファー 2人掛け 2人掛けソファー 2Pソファ 2人掛けソファ 肘付き ソファベッド リビングソファ レトロ モダン 天然木 北欧 ファブリック素材 生地 簡単組み立て おしゃれ 新生活 幅127.3×奥行61×高さ74cm (2人掛け,ベージュ,ファブリック) ソファ ソファー 2人掛け 2人掛けソファー 2Pソファ 2人掛けソファ 肘付き ソファベッド リビングソファ レトロ モダン 天然木 北欧 ファブリック素材 生地 簡単組み立て おしゃれ 新生活 幅127.3×奥行61×高さ74cm (2人掛け,ベージュ,ファブリック)



ソファ ソファー 2人掛け 2人掛けソファー 2Pソファ 2人掛けソファ 肘付き ソファベッド リビングソファ レトロ モダン 天然木 北欧 ファブリック素材 生地 簡単組み立て おしゃれ 新生活 幅127.3×奥行61×高さ74cm (2人掛け,ベージュ,ファブリック) ソファ ソファー 2人掛け 2人掛けソファー 2Pソファ 2人掛けソファ 肘付き ソファベッド リビングソファ レトロ モダン 天然木 北欧 ファブリック素材 生地 簡単組み立て おしゃれ 新生活 幅127.3×奥行61×高さ74cm (2人掛け,ベージュ,ファブリック)



ソファ ソファー 2人掛け 2Pソファ ファブリック レトロ モダン ... ソファ ソファー 2人掛け 2Pソファ ファブリック レトロ モダン ...



ソファ ソファー 2人掛け2Pソファファブリックレトロ モダン 天然木 ... ソファ ソファー 2人掛け2Pソファファブリックレトロ モダン 天然木 ...



ソファ 2人用 二人掛け ファブリック 2人掛けソファ 天然木 ... ソファ 2人用 二人掛け ファブリック 2人掛けソファ 天然木 ...



大特価！】ソファ 2人掛け 2P ソファー 2人掛けソファー 木肘 モダン ... 大特価！】ソファ 2人掛け 2P ソファー 2人掛けソファー 木肘 モダン ...



ソファ ソファー 2人掛け 2人掛けソファー 2Pソファ 2人掛けソファ 肘付き ソファベッド リビングソファ レトロ モダン 天然木 北欧 ファブリック素材 生地 簡単組み立て おしゃれ 新生活 幅127.3×奥行61×高さ74cm (2人掛け，グレー，レザー) ソファ ソファー 2人掛け 2人掛けソファー 2Pソファ 2人掛けソファ 肘付き ソファベッド リビングソファ レトロ モダン 天然木 北欧 ファブリック素材 生地 簡単組み立て おしゃれ 新生活 幅127.3×奥行61×高さ74cm (2人掛け，グレー，レザー)



ソファソファー 2人掛け2Pソファファブリックレトロモダン 天然木北欧 ... ソファソファー 2人掛け2Pソファファブリックレトロモダン 天然木北欧 ...



アンティーク ソファ 2P 幅123.5cm 肱付きタイプ カフェソファ 2人掛け ... アンティーク ソファ 2P 幅123.5cm 肱付きタイプ カフェソファ 2人掛け ...



北欧風 木肘レトロソファ 2人掛け ブルー デイズ ブルー モビレックス ... 北欧風 木肘レトロソファ 2人掛け ブルー デイズ ブルー モビレックス ...



ソファ 2P 幅152cm 肱付きタイプ カフェソファ 2人掛け ファブリック ... ソファ 2P 幅152cm 肱付きタイプ カフェソファ 2人掛け ファブリック ...



ソファ ソファー 2人掛け 2Pソファ ファブリックソファ デイズ ... ソファ ソファー 2人掛け 2Pソファ ファブリックソファ デイズ ...



天然木２人掛けソファー リビング リビングソファ ２人掛けソファ ... 天然木２人掛けソファー リビング リビングソファ ２人掛けソファ ...



アンティーク ソファ 2P 幅123.5cm 肱付きタイプ カフェソファ 2人掛け ... アンティーク ソファ 2P 幅123.5cm 肱付きタイプ カフェソファ 2人掛け ...

重量:約20kg耐荷重:約150kg材質:木/ウレタンフォーム/ウェービングベルト張り地/ファブリックシンプルなデザインだからインテリアコーディネートがしやすく、長く使い続けられるお客様に愛されている定番の椅子です。しっかりとした縫い目は丁寧に一直線になる縫製され、長く快適にお使いいただける作りになっています。通気性に優れたファブリック生地で、どんな季節でも快適に使用可能です。またファブリックと木製フレームの組み合わせが落ち着いた雰囲気を演出し、ナチュラルなインテリアや北欧のインテリアにもあわせやすいです。肉厚クッション座面クッションには厚み15cmのボリュームクッションを採用しております。適当な硬さ座面は硬すぎず、柔らかすぎない弾力で、体をしっかり支えます。長く座っていてもよく、やや硬めの座り心地が疲れません。天然木フレームフレームは天然木を使用しており、暖かな風合いがあり、使うほどにアジが出てきます。肘部分は立体的な加工がしており、握りやすく耐磨耗・耐久性優しい肌触りのファブリック素材は、座った時のひんやり感がなく年中快適。結構部分は怪我を防ぐ為に、全て角丸に加工します。部屋を圧迫しないサイズ感コンパクトサイズながらゆったり座れるコンパクトなサイズながら、アームや背もたれを薄く仕上げることで、実際の座る面積を広くとっています。