富士山グラス　ペア　タンブラー　ペアグラス

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商品詳細
お皿/お椀/デザート食器···ペア(2つ)カラー···ホワイトグラス/カップ/酒器···ペア(2つ)、タンブラー素材···ガラス新品未使用です。写真撮影のために箱から一度だしました。
http://narcologia.ru/goods/unusable929274.html
http://narcologia.ru/goods/response69642.html
http://narcologia.ru/goods/freezer511498.html
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