希少】KIC JAPAN 陶器 人形 貯金箱 昭和レトロ アンティーク ...

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【希少】KICJAPAN陶器人形貯金箱昭和レトロアンティーク7点セット身内のコレクション品でしたので詳細はわかりかねますが、大変古く年代物で長期自宅保管であることをご了承ください。貯金箱ですが、写真6のように中には底がないものもあります。バラ売り不可値下げ不可種類···貯金箱