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希少　KIC JAPAN 陶器 人形 貯金箱 昭和レトロ アンティーク
商品番号 A34425047295
商品名

希少　KIC JAPAN 陶器 人形 貯金箱 昭和レトロ アンティーク
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【希少】KICJAPAN陶器人形貯金箱昭和レトロアンティーク7点セット身内のコレクション品でしたので詳細はわかりかねますが、大変古く年代物で長期自宅保管であることをご了承ください。貯金箱ですが、写真6のように中には底がないものもあります。バラ売り不可値下げ不可種類···貯金箱
http://narcologia.ru/goods/mobilehome653243.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper114709.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming935892.html
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