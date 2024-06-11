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SWAROVSKI スワロフスキー　スノーマン　雪だるま　クリスタルプレート付
商品番号 C70652926271
商品名

SWAROVSKI スワロフスキー　スノーマン　雪だるま　クリスタルプレート付
ブランド名 スワロフスキー
特別価格 税込 3,792 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スワロフスキー『スノーマン』です。サンクリスタルの鼻とジェットブラッククリスタルの目がとてもかわいいです。重量感のあるクリスタルプレート付きです。バラ売りはいたしません。サイズ：5.5×5.0×3.0cm中古品ですがかけなど見当たらず良い状態です。お好き方いかがでしょう。サイズ約5.5×5.0×3.0cm簡易採寸となりますので誤差はご容赦ください。6枚目画像、単3電池を置きましたので大きさをイメージできると思います。付属品:保存箱素材···クリスタル中古品にご理解のある方の購入をおまちしております。購入先　古物商許可証が必要なブランドオークションその他、私の出品している小物はこちらです。↓#REDBERRYの小物
http://narcologia.ru/goods/stepchild630552.html
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