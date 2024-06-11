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Marshall AVT20X ギターアンプ
商品番号 R56236312033
商品名

Marshall AVT20X ギターアンプ
ブランド名 マーシャル
特別価格 税込 8,736 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Marshall(マーシャル)のギターアンプAdvancedvalvestateTechnology「AVT20X」になります。動作良好です。使用感少なくとても綺麗な状態です。送料無料です。サイズ外形寸法幅(W):465mm奥行き(D):268mm高さ(H):460mm付属品電源コード
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