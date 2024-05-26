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イギリス　アンティーク　ローズ　ステンドグラス　木枠　窓枠　薔薇
商品番号 P64690758844
商品名

イギリス　アンティーク　ローズ　ステンドグラス　木枠　窓枠　薔薇
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 5,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テイスト···アンティーク、カントリー風　　　　　イマン、マニーイギリス　アンティーク　ヴィンテージローズ　ステンドグラスサイズ（約）35×40cm（木枠含む）30×35.3cm（ガラス部分）厚み　2cm母が25年位前にアンティークショップで購入したものです。窓枠から、木枠に取り替えられており、その分厚みが2cmなので小窓に飾りやすいです（画像4.5）ガラスに割れやヒビは見られませんが、経年変化で、ステンドの接合部の劣化、木枠の変色が見られます。神経質な方は、購入をご遠慮ください。木枠を白にペイントされても印象が変わっていいかもしれません。古いものですので、アンティークやヴィンテージ品にご理解いただける方のみ、ご購入よろしくお願いいたします。ローズ柄のランプシェードも出品中です。プロフィールご一読お願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/forthcoming746192.html
http://narcologia.ru/goods/passionate940613.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome903743.html

イギリス　アンティーク　ローズ　ステンドグラス　木枠　窓枠　薔薇
イギリス・薔薇アンティークステンドグラス・窓枠 | labiela.com

イギリス　アンティーク　ローズ　ステンドグラス　木枠　窓枠　薔薇
イギリス・薔薇アンティークステンドグラス・窓枠 | labiela.com

イギリス　アンティーク　ローズ　ステンドグラス　木枠　窓枠　薔薇
イギリス・薔薇アンティークステンドグラス・窓枠 | labiela.com

イギリス　アンティーク　ローズ　ステンドグラス　木枠　窓枠　薔薇
淡い色合いのバラのステンドグラス　イギリスアンティーク(住宅窓)　47cm×48cm

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目隠し効果のある　バラ模様のステンドグラス　イギリスアンティーク(住宅窓)　51cm×57.5cm

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イギリス・薔薇アンティークステンドグラス・窓枠 | labiela.com

イギリス　アンティーク　ローズ　ステンドグラス　木枠　窓枠　薔薇
シンプルな赤い蕾のバラ模様のステンドグラス　イギリスアンティーク(住宅窓）53cm×44cm

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アンティーク イギリス ステンドグラス バラ薔薇ローズ/窓枠/英国 ...

イギリス　アンティーク　ローズ　ステンドグラス　木枠　窓枠　薔薇
窓辺に飾るガラスのバラ♪　アンティーク ステンドグラス　VC96-104006

イギリス　アンティーク　ローズ　ステンドグラス　木枠　窓枠　薔薇
可愛らしい丸いバラのステンドグラス 　イギリスアンティーク(住宅窓)　 64.5cm×54.5cm

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黄色い丸いバラのステンドグラス イギリスアンティーク(住宅窓 ...

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◇アンティーク◇イギリス ステンドグラス◇バラ薔薇ローズ/窓枠/英国 ...

イギリス　アンティーク　ローズ　ステンドグラス　木枠　窓枠　薔薇
縦長デザインの赤いバラのステンドグラス　イギリスアンティーク(住宅窓)　42.5cm×46cm

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