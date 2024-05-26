イギリス　アンティーク　ローズ　ステンドグラス　木枠　窓枠　薔薇

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商品詳細
テイスト···アンティーク、カントリー風 イマン、マニーイギリス アンティーク ヴィンテージローズ ステンドグラスサイズ（約）35×40cm（木枠含む）30×35.3cm（ガラス部分）厚み 2cm母が25年位前にアンティークショップで購入したものです。窓枠から、木枠に取り替えられており、その分厚みが2cmなので小窓に飾りやすいです（画像4.5）ガラスに割れやヒビは見られませんが、経年変化で、ステンドの接合部の劣化、木枠の変色が見られます。神経質な方は、購入をご遠慮ください。木枠を白にペイントされても印象が変わっていいかもしれません。古いものですので、アンティークやヴィンテージ品にご理解いただける方のみ、ご購入よろしくお願いいたします。ローズ柄のランプシェードも出品中です。プロフィールご一読お願いいたします。
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