【布袋寅泰】G-YOGA MAT（新品未使用品）ギタリズム柄ヨガマット

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エスニック柄 ヨガマット（6mm） - ターコイズ

布袋寅泰G-YOGAMAT（新品未使用品）●商品説明サイズ:約61cm×183cm×厚み6mm素 材:TPE+TC（Polyester+Cotton）原産国:中国購入しましたが勿体無く使用できず、新品未使用品になります。暗所で保管しておりましたので、色褪せや汚れは一切ありません。画像にて状態ご確認いただき、ご理解いただいた上で必要な方がいらっしゃいましたらお譲りしたいと思います。●発送方法らくらくメルカリ便での発送予定●注意事項即決済可能な方については即購入OKです。コンビニ/ATM支払の方はご購入前に必ず、コメントにて支払予定日のご連絡をいただきますようお願いします。プロフィール欄のご確認をお願いいたします。当方ペットは飼っておらず、家族含め喫煙者はおりません。新品未使用品ではありますが、一度人の手に渡った商品にはなりますので、神経質な方は購入をお控えくださいますようお願い申し上げます。購入後の返品、交換等については一切対応しておりませんのでご了承くださいませ。#布袋寅泰#HOTEI#BOØWY#COMPLEX#GUITARHYTHM#ギタリズム#G柄#ヨガマット