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ひのき　スツール　椅子　いす　花台　踏み台　足台
商品番号 A60720615006
商品名

ひのき　スツール　椅子　いす　花台　踏み台　足台
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 2,926 円
在庫状況 あり

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商品詳細

100%ひのきのスツールです！いす、花台、踏み台、足台など、さまざまな用途で使用していただけると思います！使用せず自宅保管しておりましたが、細かい擦れなどはありますので、写真をご確認ください。座面　32cm✖️32cm高さ42cm#ひのき　#スツール　#いす　#椅子　#花台　#足台　#踏み台主な素材···木
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