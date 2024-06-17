【新品未使用・未開封】Garance Dore(ギャランス・ドレ)　ポスター

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【超レアなGaranceDore(ギャランス・ドレ)のポスターです。】イギリス在住時に購入し、額装して飾ろうと思っておりましたが、飾らぬままクローゼットに入れたままですので、今回出品いたしました。モノクロなので、色々なインテリアに合わせやすいと思います。また人と被りたくない人にもおすすめです。写真5～9枚目は、Doreのポスターを素敵に飾っている海外の方の飾り方を参考に載せました。別の絵柄のDore(ドレ)のポスターも出品中です。GaranceDore(ギャランス・ドレ)は、フランスの写真家で・イラストレーター兼作家です。現在フランスでは彼女のファッションブログが大変人気があり、影響力の高い女性としても有名です。かなり前から彼女のイラストが好きで、少しずつ彼女の作品を集めていました。こちらのポスターも気に入って購入しましたが、こちらの大きさに合う額を探していて、そのまま飾らぬままクローゼットに入れたままになっておりました。現在日本で購入できるショップはないのでは？というポスターですので、絵柄やインテリアに合う方などご検討頂けたら嬉しいです。額(フレーム)は、zarahome(ザラホーム)やh\u0026mHOME(エイチアンドエムホーム)、IKEA(イケア)などで販売している物でお好きなものを選ぶのも楽しいかと思います。【サイズ】W約20.3cm×H25.4cm【状態】新品未使用(購入時の袋に入ったまま、出しておりません。)ZARAHOME(ザラホーム)やACTUS(アクタス)、IDEE(イデー)、Anthropologie(アンソロポロジー)などのインテリア雑貨がお好きな方にもおすすめです。シャビーシックなフレンチインテリアや海外インテリアにマッチするポスターだと思います。★発送は、らくらくメルカリ便(匿名配送)を予定しております。★発送時に大きな箱が必要になりますので、場合によっては、2～3日発送にお時間頂く場合があります。★何かご不明点がございましたら、ご購入前に遠慮なく質問下さい。★同梱の際は、重複送料をお値引きいたしますので、購入前にご連絡ください。※この他にもインテリア雑貨や北欧食器などを出品しておりますので、ご興味のある方はご覧いただけると嬉しいです。