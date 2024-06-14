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桜瑪瑙(ピンクアメジスト共生) タワー２個セット
商品番号 O15384448289
商品名

桜瑪瑙(ピンクアメジスト共生) タワー２個セット
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！桜瑪瑙とピンクアメジスト共生タワー２個セットになります。※左→横…約2.5cm、高さ…6cm※右→横…約2.7cm、高さ…6.8cm※産地…マダガスカル※バラ売り不可ごめんなさい※底の研磨により置いた際に若干傾きを感じるかもしれませんが、クルクル回して調整していくと傾きがない位置もあります写真だとピンクの色味が飛んでしまいました(；ω；)実物はもっと可愛いピンクカラーです♡桜瑪瑙の模様部分と、ピンクアメジストのキラキラ結晶部分が可愛いくてたまらないです(^^)♪仕入れたまま使用していない新品になります。ご検討よろしくお願い致します。※天然石特有の石目等ある場合がございます。写真をよくご確認いただき、ご理解した上でご購入をお願いいたします。神経質な方はご遠慮下さい。
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