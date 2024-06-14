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【最終値下げ】 ノリタケ カップ\u0026ソーサー ムーミンパパ海へいく
商品番号 D66954749379
商品名

【最終値下げ】 ノリタケ カップ\u0026ソーサー ムーミンパパ海へいく
ブランド名 ノリタケ
特別価格 税込 1,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Noritakeノリタケムーミンパパ海へいくシリーズ　カップ＆ソーサー未開封ですので、ホームページの写真を載せてあります。こちらはペアではなく、一客のみです。コーヒーにも紅茶にも兼用いただけます。■付属品【カップ】口径：約9.1cm、長径(取っ手含)：約11.4cm、高さ：約6cm【ソーサー】直径：約15.1cm、高さ：約2cm【箱】ムーミンとノリタケのロゴ入り■ホームページより・材質：ボーンチャイナ・手洗い（食洗機不可）ムーミン物語の中から3つの物語をモチーフにデザインされた「ムーミン」シリーズ。随所に遊び心がちりばめられたデザインがメルヘンの世界へと誘ってくれます。#ムーミン　#ノリタケ　#コーヒーカップ　#ティーカップ　#ソーサー　#則武　#Noritake
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Noritakeカップ＆ソーサー（ムーミンパパ海へ行く）TG93686
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