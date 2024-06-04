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【美品】骨董　陶器　福禄寿　色絵　置物　インテリア　工芸品　美術品　B1
商品番号 L13035827475
商品名

【美品】骨董　陶器　福禄寿　色絵　置物　インテリア　工芸品　美術品　B1
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 22,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

骨董陶器製福禄寿のオブジェです。保管上の経年変化が見られますが、とても美しい年代物です。#gesundの仏教美術商品はこちら#gesundの絵画アート彫像商品はこちら#gesundの銅像アート彫像商品はこちら#gesundの人形商品はこちら#gesundのインテリア　商品はこちら自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。当方専門知識がないため詳細は不明です。予めご了承ください。骨董　福禄寿　陶器　オブジェ　インテリア　置物　工芸品　美術品　AntiqueJapaneseFukurokujuFigurine　JapaneseoneoftheSevenLuckyGods　antiqueKutaniFukurokujuFigurine　FukurokujuOkimono　アンティーク　仏像　九谷焼　古伊万里　七宝焼　景泰藍　北欧　モダニズム　柳宗理　西洋美術　海岸風　お洒落　アート　手作り　一点物　丁寧な暮らし　シンプルな暮らし　暮らしの道具　MoMA　5360H06203A3033
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