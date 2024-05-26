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SIMMONS　シモンズ　ドラムパッド　SDS
商品番号 R65958515345
商品名

SIMMONS　シモンズ　ドラムパッド　SDS
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SIMMONSドラムパッド5年前位にSDS7に繋いで使っていましたが現在環境が整っておらず動作未確認の為ジャンク扱いとさせて頂きます。汚れ　傷　テープあと　あります。画像を確認頂いて落札の程よろしくお願いいたします。※完品を求めの方や神経質な方のご入札はお控え下さい。※画像にあるものが全てです。ご理解頂いた方の入札をお願いします。※ジャンク品に関しましては一切の保証はありません。
http://narcologia.ru/goods/waveform405117.html
http://narcologia.ru/goods/enquire396389.html
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