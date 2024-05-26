SIMMONS　シモンズ　ドラムパッド　SDS

SIMMONSドラムパッド5年前位にSDS7に繋いで使っていましたが現在環境が整っておらず動作未確認の為ジャンク扱いとさせて頂きます。汚れ 傷 テープあと あります。画像を確認頂いて落札の程よろしくお願いいたします。※完品を求めの方や神経質な方のご入札はお控え下さい。※画像にあるものが全てです。ご理解頂いた方の入札をお願いします。※ジャンク品に関しましては一切の保証はありません。



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