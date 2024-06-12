✧ドゥルージー ブルー＆ピンク桜瑪瑙 フラワーアゲート バタフライスタンド付✧

ご覧いただきありがとうございます.。.:*:.✧ブルー＆ピンク桜瑪瑙バタフライスタンド付✧サイズ：羽 約115×75×8mm※左右合わせ一番長いところで計測してます 台座約255×148×120mm重さ：約683g(羽約221.5g台座約461.5g)珍しいブルーカラーの桜瑪瑙と濃いめピンクカラーがとても素敵です。ホワイトのスタンドも珍しいですしお花は薄いピンクで、ドゥルージーもあり可愛すぎてため息が出ます。✦スタンドカラーはホワイトです。組み立て式の為解体して発送いたします匿名配送#天然石#チェリーブロッサムアゲート#フラワーアゲート#蝶#妖精#水晶フォロー割引き5%off※SALE対象外おまとめ割引いたしますので他商品もご購入の方は先にご連絡いただけますようお願いします。※同梱可能なもの ꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°✦天然石のため、欠け・キズ・クラック・凸凹等が見られる場合がございますが、それも天然石ひとつひとつの個性として楽しんでいただければと思います。✦【スタンド】製品の性質上細かな擦れ、傷、剥がれ、歪み等見られる場合がございます。使用上問題はございませんので予めご了承ください✦写真はできるだけ本物に近い色味になるよう努めておりますが、ご使用の閲覧環境によりお色が違って見える場合がございます。予めご了承ください✦撮影小物は商品に含まれておりません



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