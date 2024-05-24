【新品未開封】スーパーマリオシリーズ　amiibo アミーボ　マリオ/ルイージ

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9月30日までまとめ買い機能を使用し購入していただける方は、匿名、追跡、保証ありのらくらくメルカリ便にて発送させていただきます。他のamiiboとのまとめ買いで合計より500円引き。ポケモンカードとのまとめ買いで合計より300円引き。まとめ買いをご希望される方は是非まとめ買い機能をご使用ください。スーパーマリオシリーズのマリオ、ルイージamiibo（アミーボ）セットです。コレクションとして未開封でガラスケースにて綺麗に保管していました。発送の際はプチプチで丁寧かつ安全に梱包致します。綺麗に保管してありましたがamiiboは個体差があるため外箱の細かなキズなど気にされる方はご遠慮ください。こちらは値下げ不可ですのでよろしくお願い致します。また、質問などがある場合はコメントをよろしくお願い致します。他に出品しているamiiboとセットで購入予定の場合、購入前に希望をコメントしていただくと多少ではありますが送料分お値引きしてセット販売致します。#amiibo#アミーボ #Switch #大乱闘スマッシュブラザーズ #スマブラ#ゼルダの伝説 #スーパーマリオ#ニンテンドー #任天堂 #スイッチ#マリオ #ルイージ #ドンキーコング＃まとめ買い歓迎