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カレイドスコープ　オイル
商品番号 V38320935643
商品名

カレイドスコープ　オイル
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 15,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カレイドスコープ　万華鏡アーティスト:ジュディスポール\u0026トム・ダーデ　　　　　　　ンサイズ:高さ250mm直径80mm20年近く前にUSJの万華鏡ワールド(写真10枚目左)で買ったものです。今は撤退しており北海道オタルカン(写真10枚目右)でメンテナンス等して頂けるみたいです。
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