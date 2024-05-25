カレイドスコープ　オイル

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商品詳細
カレイドスコープ 万華鏡アーティスト:ジュディスポール\u0026トム・ダーデ ンサイズ:高さ250mm直径80mm20年近く前にUSJの万華鏡ワールド(写真10枚目左)で買ったものです。今は撤退しており北海道オタルカン(写真10枚目右)でメンテナンス等して頂けるみたいです。
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