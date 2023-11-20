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- カシオ電子ピアノCASIO 椅子付き2023/11/20まで
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商品詳細
ピアノと椅子セット 引取り限定海外に行く為お譲りします。初心者練習用にはお手頃だと思います。住所：名古屋市南区 1階なので運び易い最寄駅：本星崎引取り期限11月20日ご興味のある方は気軽に声かけてください。
http://narcologia.ru/goods/moisture34169.html
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