アートパネル キャンバスアート インテリアパネル ウォールアート ルイヴィトン

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商品詳細
ルイヴィトンのペイント缶をモチーフにしたOliverGalのアートパネルです。アメリカのアマゾンで2年ほど前に購入。直射日光の当たらない場所で飾っていました。目立った汚れや傷はなく綺麗な状態です。状態は写真をご確認ください。中古品なので神経質な方はご遠慮ください。OliverGalは、LolaSánchezとAnaGalの姉妹と著名なアーティストたちで立ち上げられたブランドです。サイズ：30.8×30.8×3.5重量：約670gテイスト...モダン、その他主な素材...布・ファブリック壁飾りの種類...パネル
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