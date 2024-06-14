オールド香蘭社酒器セット

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呉須の紺で一つ一つかいていますよく見ると微妙に絵の具合が違います 徳利2つとお猪口5つのセットです徳利は口いっぱいの少し前で250ml入りますお猪口はホント一口で飲みきります秋冬の人肌でのお燗などいいですね また冷たいままのお酒を入れても合いますねちょっと一人手酌でというのもありですね。たくさんの方がいいね！して下さっています。早い者勝ちでは…