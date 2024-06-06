ロイヤルコペンハーゲン　フィギュリン　子羊

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商品詳細
ロイヤルコペンハーゲンアニュアルフィギュリン 2023子羊一度開封しておりますが、新品未使用です。使用する機会がありませんので、お譲りしたいと思います。サイズ H11cm材質 ポーセリン原産国 スリランカ商品番号 1252077/1066051
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