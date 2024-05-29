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午の置物
商品番号 E31762497310
商品名

午の置物
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 2,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。高岡伝統工芸品日展作家　村田宏の午の置物勇馬(台座付き)です。未使用品ですが、古いもので経年劣化しており、画像④〜⑨の様なところが見られます。専用の紙箱は汚れや破れがありますが、お届けにはこちらの紙箱で発送させて頂きます。大きさは、午の高さ約28.5㎝、幅約38.5㎝、奥行き約7㎝、台座の幅約42.2㎝、奥行き約13.5㎝、高さ約4.3㎝です。☆値引き交渉はご遠慮ください！
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