平岡仁さん　酒器　刷毛目

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商品詳細
2年ほど前の個展で購入1回水洗いした後、自宅保管していました。お好きな方へお譲りしたいです。
http://narcologia.ru/goods/cryptographic804437.html
http://narcologia.ru/goods/perforce563665.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild124352.html
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