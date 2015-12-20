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平岡仁さん　酒器　刷毛目
商品番号 X74576453888
商品名

平岡仁さん　酒器　刷毛目
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 1,609 円
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商品詳細

2年ほど前の個展で購入1回水洗いした後、自宅保管していました。お好きな方へお譲りしたいです。
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