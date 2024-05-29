ノイシュヴァンシュタイン城　ミニチュア　ジオラマ

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商品詳細
ディズニーランドのシンデレラ城のモデルになったと言われているノイシュバンシュタイン城の置物です。ドイツを訪れた際に購入した本場のミニチュアです。［サイズ］ ・幅：5cm ・奥行：7.3cm ・高さ：7.3cm壊れないように緩衝材で包み発送いたします。素材···陶器・磁器
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