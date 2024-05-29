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ノイシュヴァンシュタイン城　ミニチュア　ジオラマ
商品番号 Y48651222444
商品名

ノイシュヴァンシュタイン城　ミニチュア　ジオラマ
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 1,498 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ディズニーランドのシンデレラ城のモデルになったと言われているノイシュバンシュタイン城の置物です。ドイツを訪れた際に購入した本場のミニチュアです。［サイズ］　・幅：5cm　・奥行：7.3cm　・高さ：7.3cm壊れないように緩衝材で包み発送いたします。素材···陶器・磁器
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完成品 ノイシュバンシュタイン 城 A3サイズ ジオラマ

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