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ポーセリンカンパニー　　ボーンチャイナ　大きめポット
商品番号 F81453532771
商品名

ポーセリンカンパニー　　ボーンチャイナ　大きめポット
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 1,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

注ぐ時フタが落ちないようになってます。インテリア専門店で購入後長期保管未使用品定価1万円サイズ直径約15センチ(球体部分)　　　取手から注ぎ口まで約23センチ高さ約15センチ素敵なデザインです。紅茶のポットにおすすめ箱無し＃ボーンチャイナ＃紅茶ポット
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