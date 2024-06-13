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商品詳細
注ぐ時フタが落ちないようになってます。インテリア専門店で購入後長期保管未使用品定価1万円サイズ直径約15センチ(球体部分) 取手から注ぎ口まで約23センチ高さ約15センチ素敵なデザインです。紅茶のポットにおすすめ箱無し＃ボーンチャイナ＃紅茶ポット
http://narcologia.ru/goods/Taipei925671.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical473101.html
http://narcologia.ru/goods/passivity516183.html
ポーセリンカンパニー ボーンチャイナ 大きめポット
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