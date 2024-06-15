内藤ルネ　恋地蔵さん　レア　昭和レトロ　マスコット　お守り　陶器置物　ファンシー

ご覧いただきありがとうございます小さな陶器マスコット恋地蔵さん❤■本体サイズ高さ:約5cm底横幅:約3.2cm ■素材:陶器■状態:未使用（経年保管）ケース無やや小傷あり・底面色剥げ.汚れあり ↓ ↓（写真2・8）（写真6〜7枚目）●元ケースはありませんので、プチプチで丁寧に梱包致します。●やや傷や汚れありカテゴリーにしていますが、大きな傷やカケ汚れなく当時物のわりには状態良いと思います。*（細かい状態は写真ご確認下さい）✔40年以上前（当時物）ご理解の上、ご購入お願いします。細かい点神経質な方はご購入お控え下さい。1970年代『内藤ルネ』さんのメッセージャーマスコット“恋地蔵”です。未使用なのでわかりませんが、底は蓋付きで調味料入れにもなりそうです。ハートを持ったお地蔵さまが、なんとも言えない可愛いらしい表情で癒やされますよ(⁎ᵕᴗᵕ⁎)水森亜土さんや宇山あゆみさんお好きな方いかがでしょうか♪昭和レトロはこちらをポチッと ↓ #ゆうこの昭和レトロ❤✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽#内藤ルネ#RUNE#ルネ#内藤ルネ陶器昭和レトロ レトロ レトロポップファンシー インテリア ミニチュア恋地蔵 お地蔵様 おじぞうさま置き物 陶器 御守り 小物 雑貨ミニマスコット ノスタルジックコレクション デッドストック レア 希少 70s 80s 古道具 ビンテージヴィンテージ 可愛い 癒やし 恋守



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高さ5センチ 未使用 内藤ルネ 恋地蔵さん メッセンジャー マスコット ...



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