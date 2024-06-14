NEWERA 9FIFTY メッツ　海外カスタム

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こちらは、海外で人気のあるリアルツリー柄の9FIFTYになります。被るつもりでしたが機会がなく、イメージと異なった為出品致しました。素人保管となりますのでご理解ある方のみ宜しくお願い致します。#ニューエラ#newera#nike#海外カスタム