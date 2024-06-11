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HTC スタッズベルト ターコイズ 32
商品番号 Q94817221713
商品名

HTC スタッズベルト ターコイズ 32
ブランド名 エイチティーシー
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラックブラックのベルトにフラワーデザインのスタッズが打たれています。メインになるストーンはターコイズのモデルです。スタンダードカリフォルニア別注アイテムです。w32まだまだ十分使えますが、中古品のため、シワや色褪せがございます。スタンダードカリフォルニアstandardcalifornia
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