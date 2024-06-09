大人気！ヒス メッシュキャップ『HYSTERIC UNLIMITED』黒FREE

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人気ブランド『HYSTERICGLAMOUR』の大人気のメッシュキャップ『HYSTERICUNLIMITED』です。【カラー】ブラック【サイズ】FREE【素材】ポリエステル、ナイロン、日本製【寸法】高さ１０．５ｃｍ、ツバ７.５ｃｍ、頭周り５６．５～６１ｃｍ画像でもわかるように、定番のトラッカー型のメッシュキャップ！メッシュはソフトメッシュを使用している為、肌なじみが良く、チクチクとすることもありません。シーズン問わず、１個所有しておりますとカジュアルシーンで大活躍すると思います。完売した大人気商品なので、お探しの方は是非この機会にどうぞ！タグ付き新品未使用の商品になります。ネコポスでの発送になります。【注意事項】●商品到着後、速やかに評価をお願い致します。